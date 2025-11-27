الخميس 2025-11-27 04:50 م

مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس،  معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة، التابع لاكاديمية  الشرطة الملكية بما يعزز  الجانب العلمي والاكاديمي الشرطي اضافة اعلان


 وسيمنح المعهد درجة الدبلوم في العلوم الشرطية ضمن خطط دراسية وعملية في مختلف المجالات الشرطية ويواكب أعلى المعايير الدولية المعتمدة في التدريب الشرطي ،ويسهم في تاهيل ورفع القدرات وبناء شراكات معرفية مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات العلوم الشرطية.

وجال اللواء المعايطة في مرافق المعهد  التي ضمّت قاعات تدريب حديثة وبُنى تحتية متطورة، إضافة إلى ميادين تشبيهية، توفر بيئة تدريبية واقعية ومتطورة تواكب المتطلبات الميدانية المتغيرة.
 
 


