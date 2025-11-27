"الخارجية" تدين حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض

05:02 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، التي تسبّبت بإصابة عنصرين من أفراد الحرس الوطني الأميركي.





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وموقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



‏وأعرب المجالي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



