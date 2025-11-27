"الخارجية" تدين حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وموقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032
-
الأردن يعبر عن تعازيه للصين بعد حرائق أبراج هونغ كونغ
-
وزيرة التخطيط: 3 مليار يورو حزمة مساعدات للأردن من الاتحاد الأوروبي
-
مدير الإحصاءات العامة: إجراء التعداد السكاني العام المقبل بكلفة 24 مليون دينار
-
الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا
-
اجتماع المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية
-
"الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء