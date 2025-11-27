الخميس 2025-11-27 07:06 م

"الخارجية" تدين حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض

الخميس، 27-11-2025 05:02 م
الوكيل الإخباري-  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، التي تسبّبت بإصابة عنصرين من أفراد الحرس الوطني الأميركي.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وموقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب المجالي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
 
 


