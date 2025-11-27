الخميس 2025-11-27 04:50 م

"الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الخميس، 27-11-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية الالتزام بأحكام العروض والتنزيلات على السلع التي تعلن عنها المحلات التجارية.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالعروض والتخفيضات من خلال الوسائل المعتمدة، عبر الاتصال على أرقام الشكاوى: 065629045، والواتساب 0797527832 / 0797527819، أو من خلال منصات الوزارة الرقمية.


وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن المادة (12) من قانون الصناعة والتجارة حددت التصرفات المحظورة فيما يخص العروض والتنزيلات وبموجب هذه المادة يحظر على أي شخص القيام بالإعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته أو إغلاقه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار قبل التنزيلات أو بعدها.
كما يحظر الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في الإعلان، وكذلك الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط أو النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها.
وبينت الوزارة انه وفقا لحكام المادة (14) من قانون الصناعة والتجارة يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من أقدم على أي من التصرفات المحظورة.
وأكدت الوزارة أنها تكثف حملاتها الرقابية قبل وأثناء "الجمعة البيضاء" للتأكد من صحة العروض والتخفيضات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ت

شؤون برلمانية نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي 9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي



 
 





الأكثر مشاهدة