"الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية الالتزام بأحكام العروض والتنزيلات على السلع التي تعلن عنها المحلات التجارية.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالعروض والتخفيضات من خلال الوسائل المعتمدة، عبر الاتصال على أرقام الشكاوى: 065629045، والواتساب 0797527832 / 0797527819، أو من خلال منصات الوزارة الرقمية.