"الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

ودعت الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالعروض والتخفيضات من خلال الوسائل المعتمدة، عبر الاتصال على أرقام الشكاوى: 065629045، والواتساب 0797527832 / 0797527819، أو من خلال منصات الوزارة الرقمية.
وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن المادة (12) من قانون الصناعة والتجارة حددت التصرفات المحظورة فيما يخص العروض والتنزيلات وبموجب هذه المادة يحظر على أي شخص القيام بالإعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته أو إغلاقه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار قبل التنزيلات أو بعدها.
كما يحظر الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في الإعلان، وكذلك الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط أو النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها.
وبينت الوزارة انه وفقا لحكام المادة (14) من قانون الصناعة والتجارة يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من أقدم على أي من التصرفات المحظورة.
وأكدت الوزارة أنها تكثف حملاتها الرقابية قبل وأثناء "الجمعة البيضاء" للتأكد من صحة العروض والتخفيضات.
