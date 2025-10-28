جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جدة تركية تفاجئ حفيدها يوم زفافه بهدية غير مألوفة، تمثلت في سيارة حديثة، وشقة فاخرة، وقطعة أرض، وسط ذهول الحاضرين.

وبدا العريس في حالة من الدهشة والفرح، بينما ظهرت الجدة إلى جانبه تعبر عن رضاها وفخرها، في مشهد لقي تفاعلاً واسعاً عبر المنصات.



وأشاد المتابعون بتصرف الجدة ووصفوه بـ"الرائع والاستثنائي"، داعين الحفيد إلى رد الجميل ورعايتها.

