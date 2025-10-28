إنقاذ سائحة إسبانية سقطت داخل هرم سنفرو في مصر - صورة

وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق قدّم الإسعافات الأولية داخل الهرم، وثبّت المصابة على لوح للعمود الفقري قبل نقلها إلى المستشفى.
ووصفت هيئة الإسعاف العملية بأنها من أكثر مهام الإنقاذ تعقيداً نظراً لضيق الممرات وعمق الموقع الأثري.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا
-
جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)
-
إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو
-
بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة
-
وفاة رضيع ألقته شقيقته من الطابق الرابع في روسيا
-
اكتشاف مثير يفك أسرار "المطر الشمسي" الغامض
-
مضيفة تكشف سبب تقديم الماء للركاب "سِرّاً" في الرحلات الجوية
-
ثعابين كبيرة تثير رعب السياح في فنادق سريلانكا