إنقاذ سائحة إسبانية سقطت داخل هرم سنفرو في مصر - صورة

الوكيل الإخباري-   نجح فريق من هيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ سائحة إسبانية أُصيبت بعد انزلاقها داخل ممر ضيق بعمق نحو 80 متراً في هرم سنفرو المنحني بمنطقة دهشور.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق قدّم الإسعافات الأولية داخل الهرم، وثبّت المصابة على لوح للعمود الفقري قبل نقلها إلى المستشفى.


ووصفت هيئة الإسعاف العملية بأنها من أكثر مهام الإنقاذ تعقيداً نظراً لضيق الممرات وعمق الموقع الأثري.

 

