إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأمرت بإجلاء عشرات الآلاف من سكان المناطق الساحلية، فيما حذّر المركز الوطني للأعاصير الأمريكي من انهيارات هيكلية وانقطاع واسع للكهرباء والاتصالات.
وبحسب تقارير ، عُزلت بعض المناطق عن باقي البلاد نتيجة انهيارات الطرق وانقطاع الخدمات مع اقتراب الإعصار من اليابسة.
More footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa 😮 pic.twitter.com/FhzDWrD0Rv— Latest in space (@latestinspace) October 27, 2025
