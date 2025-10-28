إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو

الوكيل الإخباري- تستعد جامايكا، اليوم الثلاثاء، لمواجهة إعصار ميليسا المصنّف من الفئة الخامسة، والذي يهدد البلاد برياح تصل سرعتها إلى 270 كيلومتراً في الساعة وأمطار تتجاوز المتر الواحد.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأمرت بإجلاء عشرات الآلاف من سكان المناطق الساحلية، فيما حذّر المركز الوطني للأعاصير الأمريكي من انهيارات هيكلية وانقطاع واسع للكهرباء والاتصالات.



وبحسب تقارير ، عُزلت بعض المناطق عن باقي البلاد نتيجة انهيارات الطرق وانقطاع الخدمات مع اقتراب الإعصار من اليابسة.

