افتتاح الموسم العلمي الخمسين في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

الوكيل الإخباري- افتتح المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الأحد، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، الموسم العلمي السنوي الخمسين، الذي تنظمه مديرية الإفتاء العسكري، بعنوان "التخطيط العسكري واللوجستي في السيرة النبوية".

وقال مفتي عام القوات المسلحة: "إِنَّنا نَفتتح موسمنا العلمي، ونحن نحتفل في هذه الأيام بذكرى مولد خير الأنام، رسول الأمة، تلك الذكرى العطرة التي نستلهم منها دروس الإعداد، وفنون التنظيم وروائع التخطيط والتدبير، ومعاني النهوض والبناء والتجديد".



وأضاف المفتي أن مديرية إفتاء القوات المسلحة الأردنية تحرص على إحياء ميادين الفكر والعلم بنفحات علمية متجددة، من خلال مواسم سنوية راسخة، تتزين بالمذاكرة البناءة الرصينة، استجابة لحاجات الواقع ومقتضيات الزمن، لتكون حصناً في وجه الانحراف والجهل والتطرف، ومشكاةً تُضيء دروب الوسطية والفضيلة، وترشد العقول والقلوب إلى جادة الصواب.



وأشار عميد كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية أن مديرية إفتاء القوات المسلحة تعقد سنوياً مؤتمراً علمياً، تناقش فيه ما يستجد من قضايا تهم الوطن والقوات المسلحة، مؤكداً أن دور الجيش العربي هو دور وطني إنساني وواجب قومي وإسلامي وأخلاقي، وإن هذه الأعمال الإنسانية تنبثق من القيم الدينية والإنسانية والعربية الأصيلة، علاوة على أنه سياج الوطن والمدافع عن حدوده وأمنه واستقراره.