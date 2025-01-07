افتتاح اليوم الثقافي للغة اليابانية في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم الثقافي للغة اليابانية، الذي نظمه مركز اللغات في الجامعة بالتعاون مع السفارة اليابانية وجمعية الصداقة اليابانية، بهدف التعريف بالثقافة والحضارة واللغة اليابانية، بحضور السفير الياباني في الأردن أساري هيديكي.

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