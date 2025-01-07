افتتاح اليوم الثقافي للغة اليابانية في الجامعة الهاشمية

واشتملت الفعاليات على عرض عن تاريخ برنامج اللغة اليابانية في الجامعة، وتقديم عرض لمواقع يابانية تراثية وفن (الأوكيو) الياباني، وقراءات شعرية يابانية (هايكو)، وتجارب لعدد من الطلبة في امتحان الكفاءة في اللغة اليابانية، إضافة إلى تعريف بمنحة (المكست) وهي منحة أكاديمية تعنى بالطلبة الذين يرغبون في إتمام دراساتهم في الجامعات اليابانية.
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