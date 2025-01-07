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افتتاح اليوم الثقافي للغة اليابانية في الجامعة الهاشمية

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الثلاثاء، 07-01-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري-  افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم الثقافي للغة اليابانية، الذي نظمه مركز اللغات في الجامعة بالتعاون مع السفارة اليابانية وجمعية الصداقة اليابانية، بهدف التعريف بالثقافة والحضارة واللغة اليابانية، بحضور السفير الياباني في الأردن أساري هيديكي.

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واشتملت الفعاليات على عرض عن تاريخ برنامج اللغة اليابانية في الجامعة، وتقديم عرض لمواقع يابانية تراثية وفن (الأوكيو) الياباني، وقراءات شعرية يابانية (هايكو)، وتجارب لعدد من الطلبة في امتحان الكفاءة في اللغة اليابانية، إضافة إلى تعريف بمنحة (المكست) وهي منحة أكاديمية تعنى بالطلبة الذين يرغبون في إتمام دراساتهم في الجامعات اليابانية.

 
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