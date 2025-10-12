الأحد 2025-10-12 07:16 م
 

افتتاح دبلوم القراءات والدراسات القرآنية في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية

ن
جانب من الافتتاح
 
الأحد، 12-10-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري- افتتح في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، اليوم الأحد، دبلوم القراءات والدراسات القرآنية الفوج السادس (الإمام حمزة الزيات)، بمشاركة عدد من أئمة القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، ووزارة الأوقاف، بحضور مفتي القوات المسلحة الأردنية.

اضافة اعلان


وأشاد المفتي في كلمة له بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال الرعاية والعناية بكتاب الله عز وجل، مؤكداً أهمية تلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل، باعتباره خير معلم لغرس القيم والأخلاق الفاضلة وترسيخ العقيدة الصحيحة التي ينبثق منها العقيدة القتالية لدى الجندي الأردني.


ويشتمل الدبلوم الذي يستمر لمدة عامين على مواضيع دراسة القرآن حفظاً وإتقاناً، ومعرفة أصول القراءات، وأثر تلك القراءات في الفقه والتشريع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

ل

أسواق ومال توقعات بصعود تاريخي لـ"معدن الفقراء"

ل

فلسطين "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة

مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

أخبار محلية مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثالث بلواء بني كنانة

ل

أخبار محلية دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن

ن

أخبار محلية ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي

تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة

أخبار محلية تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة



 
 





الأكثر مشاهدة