افتتاح دبلوم القراءات والدراسات القرآنية في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية

وأشاد المفتي في كلمة له بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال الرعاية والعناية بكتاب الله عز وجل، مؤكداً أهمية تلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل، باعتباره خير معلم لغرس القيم والأخلاق الفاضلة وترسيخ العقيدة الصحيحة التي ينبثق منها العقيدة القتالية لدى الجندي الأردني.
ويشتمل الدبلوم الذي يستمر لمدة عامين على مواضيع دراسة القرآن حفظاً وإتقاناً، ومعرفة أصول القراءات، وأثر تلك القراءات في الفقه والتشريع.
