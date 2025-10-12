افتتاح دبلوم القراءات والدراسات القرآنية في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية

الوكيل الإخباري- افتتح في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، اليوم الأحد، دبلوم القراءات والدراسات القرآنية الفوج السادس (الإمام حمزة الزيات)، بمشاركة عدد من أئمة القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، ووزارة الأوقاف، بحضور مفتي القوات المسلحة الأردنية.

اضافة اعلان



وأشاد المفتي في كلمة له بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال الرعاية والعناية بكتاب الله عز وجل، مؤكداً أهمية تلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل، باعتباره خير معلم لغرس القيم والأخلاق الفاضلة وترسيخ العقيدة الصحيحة التي ينبثق منها العقيدة القتالية لدى الجندي الأردني.