الثلاثاء 2025-10-14 09:24 م
 

الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها

الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها
الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها
 
الثلاثاء، 14-10-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري-  أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداء من الأربعاء.اضافة اعلان


وجاء في مذكرة وأكدتها المنظمة الدولية أن إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية.

وأكدت أولجا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، أن المنظمة الدولية تلقت المذكرة من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الذراع العسكرية الإسرائيلية المشرفة على تدفق المساعدات إلى القطاع.

وكانت الوحدة قد قالت الجمعة إنها تتوقع دخول نحو 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا خلال وقف إطلاق النار.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

أخبار محلية ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

ل

ترند اشترى سيارة على الهوية.. شاب أردني يروي تجربته مع الأقساط

ب

أخبار محلية مدير المجمع الصناعي يكشف تفاصيل حادثة التسرب في أحد مصانع العقبة

الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

خاص بالوكيل الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

أخبار محلية ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

ولي العهد يشير إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون.

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها

فلسطين الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها



 
 





الأكثر مشاهدة