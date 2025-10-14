إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

10:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749927 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصيبت مساء اليوم الثلاثاء، سيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية جنوب جنين. اضافة اعلان





وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي في شوارع قباطية خلال اقتحامها، ما أدى لإصابة سيدة مسنة بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلها بواسطة مركبة إسعاف إلى المستشفى.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية، وأطلقت الرصاص الحي في شوارعها، وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها.