إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي في شوارع قباطية خلال اقتحامها، ما أدى لإصابة سيدة مسنة بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلها بواسطة مركبة إسعاف إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية، وأطلقت الرصاص الحي في شوارعها، وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها.
