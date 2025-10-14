بعد إصابة 33 شخص .. الأمن يعلن السيطرة على تسرب حامض الكبريتيك داخل مصنع بالعقبة

وذكر الناطق الإعلامي أن الطواقم المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع تسرب أبخرة حامض الكبريتيك من داخل أحد المصانع الواقعة في محافظة العقبة، أدى ذلك إلى حدوث سحابة بمساحة (400) م²، حيث أُسعف ونُقل إلى المستشفيات (33) مصاباً بضيق في التنفس، منها حالتان أُدخلتا إلى العناية المركزة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن الفريق الفني التابع للشركة استجاب للحادث وعمل على معالجة التسرب، وعند وصول فريق المواد الخطرة التابع للدفاع المدني إلى موقع الحادثة، قام بكافة الإجراءات العملياتية اللازمة وفق البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحوادث، وباستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي تم إدخالها مؤخراً، فيما عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى أقرب المستشفيات.
وأكد أن الجهات المختصة في مديرية الأمن العام، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، باشرت التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى التسرب، هذا وقد قام فريق المواد الخطرة بقياس نسبة الغازات في الجو، والتي تبين أنها ضمن المعدل الطبيعي.
