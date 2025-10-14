الثلاثاء 2025-10-14 11:00 م
 

ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء: "سننزع سلاح" حركة حماس إذا رفضت الحركة التخلّي عنه، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وجاء حديث ترامب خلال تصريح للصحفيين في البيت الأبيض غداة زيارة أجراها إلى الشرق الأوسط للتوقيع على وثيقة شاملة لوقف الحرب في قطاع غزة بعد عامين من الإبادة الجماعية.


وأضاف ترامب: "إذا لم يتخلّوا عن السلاح، سنتكفل بنزعه". وأضاف "سيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف".

 
 
ا

