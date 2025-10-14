ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه

وجاء حديث ترامب خلال تصريح للصحفيين في البيت الأبيض غداة زيارة أجراها إلى الشرق الأوسط للتوقيع على وثيقة شاملة لوقف الحرب في قطاع غزة بعد عامين من الإبادة الجماعية.
وأضاف ترامب: "إذا لم يتخلّوا عن السلاح، سنتكفل بنزعه". وأضاف "سيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف".
