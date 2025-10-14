التربية تنعى أطفال دير علا بعد حادث غرق مأساوي

وأعربت المدرسة عبر بيان عن أحر التعازي والمواساة لذوي الأطفال، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
