الثلاثاء 2025-10-14 10:59 م
 

التربية تنعى أطفال دير علا بعد حادث غرق مأساوي
 
الثلاثاء، 14-10-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-  ببالغ الحزن والأسى، نعت أسرة مدرسة تل الرمل الأساسية المختلطة، ممثلة بكادرها الإداري والتدريسي، الطالبة ازدهار جمال بن جح من الصف الثاني الأساسي وأخويها، الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى.اضافة اعلان


وأعربت المدرسة عبر بيان عن أحر التعازي والمواساة لذوي الأطفال، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
 
 
