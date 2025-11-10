الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

وبينت البهو، أن هذا التوقف هو الأكبر في تاريخها، إذ عادة تتوقف الخدمة لمدة ساعة أو ساعتين، في حين أن هذا التحديث والتطوير هو الأكثر مدة، وسيشمل الحسابات والمحافظ الإلكترونية.
وأشارت إلى أن بعض البنوك أرسلت بالفعل رسائل لعملائها بشأن توقف الخدمة، مؤكدة أن هناك توقف آخر سيكون خلال الفترة المقبلة، لكن لمدة أقل.
يشار إلى مدفوعات خدمة كليك نمت بنسبة 73.2%، في 9 شهور من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، في الوقت الذي زاد فيه عدد الحركات، قرابة 109%، خلال هذه الفترة.
بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، "جوباك"، أشارت إلى أن قيمة حركات خدمة" كليك"، وصلت إلى 14.5 مليار دينار، منذ مطلع العام وحتى نهاية أيلول، مرتفعة من 8.37 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، كان منها قرابة 1.87 مليار دينار، في الشهر الماضي وحده.
