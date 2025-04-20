افتتاح مشروع فرز النفايات في دائرة تنمية أموال الأوقاف

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الوكيل الإخباري- افتتحت دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمان الكبرى مشروع فرز النفايات من المصدر في مبنى دائرة تنمية أموال الأوقاف الكائن في منطقة اللويبدة، تحت شعار: "افرزها صح – Sort It Right"، وذلك ضمن مشروع إدارة النفايات البلدية الصلبة في الأردن. اضافة اعلان





ويهدف المشروع إلى تنفيذ ممارسات مستدامة من خلال فرز النفايات في موقع تولدها، مما يسهم في تصنيفها بشكل صحيح، وإعادة تدويرها بشكل فعّال، وتقليل حجم النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات، عبر زيادة معدل إعادة التدوير.



كما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة صحية للمجتمع، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة النفايات الصلبة.



وقال مدير دائرة الدراسات البيئية المهندس باسم سليمان في كلمته الافتتاحية: "هذا المشروع سيكون بداية لمزيد من المشاريع الطموحة التي تخدم مجتمعنا وبيئتنا"، مشددًا على أهمية التعاون والعمل المشترك مع جميع المؤسسات الحكومية من أجل تحقيق رؤية بيئية مستدامة.



من جهته، أشاد مدير تنمية أموال الأوقاف الدكتور يوسف القضاة بالدور البارز لأمانة عمّان الكبرى في تقديم الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتحسين حياة الأفراد وخدمة المجتمع، من خلال تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والابتكار، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز إعادة التدوير، وبناء اقتصاد دائري أكثر كفاءة.



ويُعد مشروع "افرزها صح" خطوة أساسية نحو تحقيق إدارة فعالة ومستدامة للنفايات، من خلال تعزيز ثقافة الفرز في المنازل والمؤسسات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتقليل الكميات التي تنتهي في مكبات النفايات، مع التوسع المستمر في تطبيقه داخل المؤسسات والوزارات الحكومية.



ويُشار إلى أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تُعد من أوائل المؤسسات التي تبنت هذا المشروع داخل مقارها، إسهامًا منها في رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة.