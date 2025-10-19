موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول

الوكيل الإخباري- لامست موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نموًا بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو 10.6%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى قرابة 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 741.7 مليون دينار.