الأحد 2025-10-19 01:18 م
 

موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
 
الأحد، 19-10-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   لامست موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نموًا بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو 10.6%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.

اضافة اعلان


وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى قرابة 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 741.7 مليون دينار.


كما سجل صافي الدخل المتأتي من المحافظ الاستثمارية المختلفة نموًا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ الدخل من محفظة السندات حوالي 454.6 مليون دينار، ومن الأسهم 222.4 مليون دينار، ومن أدوات السوق النقدي 104.9 ملايين دينار، إلى جانب العوائد من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة