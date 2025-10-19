موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى قرابة 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 741.7 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من المحافظ الاستثمارية المختلفة نموًا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ الدخل من محفظة السندات حوالي 454.6 مليون دينار، ومن الأسهم 222.4 مليون دينار، ومن أدوات السوق النقدي 104.9 ملايين دينار، إلى جانب العوائد من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
