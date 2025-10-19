الأحد 2025-10-19 01:19 م
 

نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع. كما ن
الوكيل الإخباري-   كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع.


كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.
 
 
