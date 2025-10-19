نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة

كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.
-
أخبار متعلقة
-
بن غفير يدعو نتنياهو لإصدار أمر للجيش باستئناف القتال في غزة
-
مقتل جنديين إسرائيليين في رفح والاحتلال يشن غارات عنيفة
-
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا وأسرى محررين
-
حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار
-
مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين جنوب الضفة
-
إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير
-
قصف مدفعي شرق مدينة غزة
-
الولايات المتحدة: هناك تقارير موثوقة عن انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حماس