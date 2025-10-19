فيديو يتصدر الترند.. دهشة وفرح كبير في غزة بعد اصطياد سمكة ضخمة

وانتشرت المقاطع المصوّرة بسرعة على منصات التواصل، حيث ظهر المئات من السكان وهم يتجمّعون حول السمكة العملاقة، يلتقطون الصور، ويقومون بتوزيع لحمها في أجواء من الابتهاج والأمل، وكتب أحد النشطاء: "غريبة ولا مش غريبة، راح تتاكل، الشعب مشتاق للحوم."
وبينما تضاربت الأنباء حول نوع الكائن البحري، رجّح خبراء أنه قرش حوتي، وهو من أكبر الكائنات البحرية غير المؤذية للإنسان، ويتغذى على العوالق والكائنات الدقيقة دون الحاجة لأسنان حادة أو سلوك عدواني.
هذا المشهد النادر حمل معه لحظة فرح نادرة لأهالي غزة، الذين يعانون منذ شهور من الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكتوبر 2023، والذي تسبّب في أزمة إنسانية خانقة ومجاعة أودت بحياة المئات، بينهم أطفال ونساء.
وقد عبّر السكان عن امتنانهم لما وصفوه بـ"رزق إلهي"، مستشهدين بالآية الكريمة:
{إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}.
في ظل الجوع والمعاناة اليومية، تحوّلت هذه السمكة إلى قصة أمل ونجاة... وحديث الناس في الشارع والسوشال ميديا.
-
أخبار متعلقة
-
بالفيديو.. حريق داخل طائرة يربك الركاب في الصين
-
بجوار جثة والدته.. رجل لم يغادر منزله منذ 8 سنوات في إسبانيا
-
معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)
-
إطلاق نار على مدير مدرسة أمام طلابه في تركيا (فيديو)
-
إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو
-
عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو
-
حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها
-
بهذه الحيلة.. ياباني يتناول طعاما فاخرا مجانا لمدة عامين!