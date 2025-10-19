الأحد 2025-10-19 01:21 م
 

فيديو يتصدر الترند.. دهشة وفرح كبير في غزة بعد اصطياد سمكة ضخمة

الأحد، 19-10-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   أشعل مشهد نادر شواطئ خانيونس جنوب قطاع غزة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تمكّن عدد من الصيادين، يوم الجمعة، من اصطياد سمكة ضخمة يُعتقد أنها قرش حوتي، بلغ طولها نحو 10 أمتار ووزنها يقارب 2 طن، في مشهد وصفه الكثيرون بأنه "رزق من السماء" وسط الحصار والجوع الذي ينهش القطاع.

وانتشرت المقاطع المصوّرة بسرعة على منصات التواصل، حيث ظهر المئات من السكان وهم يتجمّعون حول السمكة العملاقة، يلتقطون الصور، ويقومون بتوزيع لحمها في أجواء من الابتهاج والأمل، وكتب أحد النشطاء: "غريبة ولا مش غريبة، راح تتاكل، الشعب مشتاق للحوم."


وبينما تضاربت الأنباء حول نوع الكائن البحري، رجّح خبراء أنه قرش حوتي، وهو من أكبر الكائنات البحرية غير المؤذية للإنسان، ويتغذى على العوالق والكائنات الدقيقة دون الحاجة لأسنان حادة أو سلوك عدواني.
هذا المشهد النادر حمل معه لحظة فرح نادرة لأهالي غزة، الذين يعانون منذ شهور من الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكتوبر 2023، والذي تسبّب في أزمة إنسانية خانقة ومجاعة أودت بحياة المئات، بينهم أطفال ونساء.


وقد عبّر السكان عن امتنانهم لما وصفوه بـ"رزق إلهي"، مستشهدين بالآية الكريمة:
{إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}.


في ظل الجوع والمعاناة اليومية، تحوّلت هذه السمكة إلى قصة أمل ونجاة... وحديث الناس في الشارع والسوشال ميديا.

 

 

 

 

 
 
