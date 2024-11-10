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افتتاح ورشة عمل حول جاهزية الاردن لتبني التقنيات الغامرة

جانب من الورشة
جانب من الورشة
الأحد، 10-11-2024 03:44 م
الوكيل الإخباري- افتتحت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم الأحد، ورشة عمل حول جاهزية المملكة الأردنية الهاشمية لتبني التقنيات الغامرة، التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وبحضور عدد من موظفي المؤسسات الحكومية.اضافة اعلان


وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الزعبي أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مفهوم التقنيات الغامرة، مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والميتافيرس، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن هذه التقنيات ستفتح آفاقاً واسعة لخلق تجارب مبتكرة تعزز التواصل والتفاعل، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في العديد من المجالات مثل التعليم، الصحة، الصناعة، والسياحة وغيرها.

وأشارت الزعبي إلى أهمية الدراسة الشاملة التي تجريها الوزارة بالتعاون مع شركائها الدوليين، والتي تهدف إلى استكشاف الفرص والتحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن هذه الدراسة ستساهم في بناء خطة استراتيجية لتسريع إدخال التقنيات الحديثة في الاقتصاد الأردني. كما أكدت على ضرورة الدعم الحكومي وتطوير الإطار التنظيمي الذي يعد أساسًا لخلق بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار في هذه التقنيات حيث تسلط الدراسة الضوء على التطبيقات المحتملة لهذه التقنيات في القطاعات الرئيسية، مما يعزز قدرة الأردن على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 
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