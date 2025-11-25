الثلاثاء 2025-11-25 11:56 ص
 

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا للحالة الجوية وهطول أمطار وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية. وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع
ارشيفية
 
الثلاثاء، 25-11-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا للحالة الجوية وهطول أمطار وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.اضافة اعلان


وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة، وفعّلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ، داعية المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة بالأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية احتياجات المواطنين بأقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية، داعية الى الاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0780022259، في حالات الطوارئ.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

فلسطين غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

ا

أخبار محلية شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو

أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا للحالة الجوية وهطول أمطار وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية. وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

كوادر الدفاع المدني في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين

أخبار محلية تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية

تعبيرية

أخبار محلية 91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة

بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان



 
 





الأكثر مشاهدة