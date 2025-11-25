سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة، وفعّلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ، داعية المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة بالأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية احتياجات المواطنين بأقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية، داعية الى الاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0780022259، في حالات الطوارئ.
