مركبات عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار على دوار المدينة الرياضية - فيديو

وقال شهود عيان لـ "الوكيل الاخباري" ان ارتفاع منسوب مياه الامطار أدى إلى تعطّل عدد من المركبات بعد علوقها داخل المياه وعدم قدرتها على التحرك، وفي داخلها عدد من المواطنين
ارتفاع منسوب المياه بالقرب من دوار المدينة الرياضية #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/siaUDeW0b3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 25, 2025
