مركبات عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار على دوار المدينة الرياضية - فيديو

ارتفاع منسوب مياه الامطار
ارتفاع منسوب مياه الامطار
 
الوكيل الإخباري-    يشهد دوار المدينة الرياضية باتجاه دوار وادي صقرة تجمعًا كبيرًا لمياه الأمطار وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان لـ "الوكيل الاخباري" ان ارتفاع منسوب مياه الامطار أدى  إلى تعطّل عدد من المركبات بعد علوقها داخل المياه وعدم قدرتها على التحرك، وفي داخلها عدد من المواطنين

