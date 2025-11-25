الأمطار تُغرق شوارع في مُخيّم البقعة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أغرقت مياه الأمطار شوارع في منطقة مخيم البقعة، حيث ارتفع منسوب المياه جراء تساقط الأمطار.

اضافة اعلان

وأظهرت مشاهد ولقطات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأمطار الغزيرة التي تساقطت في مخيم البقعة شمالي العاصمة عمان.

و تكون الأجواء اليوم الثلاثاء غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة ،ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.