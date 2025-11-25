الثلاثاء 2025-11-25 11:54 ص
 

أزمة مرورية في دابوق بسبب تجمع مياه الأمطار - فيديو

تجمع مياه الامطار
تجمع مياه الامطار
 
الثلاثاء، 25-11-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري- تشهد منطقة دابوق باتجاه مدارس البكالوريا تساقطًا غزيرًا للأمطار، ما أدى إلى فيضان المناهل وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" إن تجمع مياه الأمطار تسبب بإعاقة مرورية وأزمة سير خانقة.

و تكون الأجواء اليوم الثلاثاء غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة ،ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

