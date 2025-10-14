الأردن.. توضيح جديد من ادارة السير حول مخالفة الشاشة في المركبات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة السير أن كافة الشاشات الموجودة داخل المركبات لا تعتبر مخالفة بحد ذاتها سواء كانت أصلية من بلد المنشأ أو تم تركيبها لاحقاً ، وانما استخدام الشاشات من قبل ركاب المقاعد الامامية لغايات عرض مواد فيلمية او فيديوهات ترفيهية هو السلوك الذي يعتبر مخالفاً ويعاقب عليه القانون لما يتسبب به من تشتيت انتباه السائق وفقدان تركيزه على الطريق .

