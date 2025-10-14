الثلاثاء 2025-10-14 06:02 م
 

الأردن.. توضيح جديد من ادارة السير حول مخالفة الشاشة في المركبات

إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات
ادارة السير
 
الثلاثاء، 14-10-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    اكدت ادارة السير  أن كافة الشاشات الموجودة داخل المركبات لا تعتبر مخالفة بحد ذاتها سواء كانت أصلية من بلد المنشأ أو تم تركيبها لاحقاً ، وانما استخدام الشاشات من قبل ركاب المقاعد الامامية لغايات عرض مواد فيلمية او فيديوهات ترفيهية هو السلوك الذي يعتبر مخالفاً ويعاقب عليه القانون لما يتسبب به من تشتيت انتباه السائق وفقدان تركيزه على الطريق .

وبحسب الادارة نصت المادة 34 من قانون السير على أنه يعاقب السائق الذي يثبت ارتكابه مخالفة "استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة" بغرامة مالية مقدارها (50) ديناراُ . 

 
 
