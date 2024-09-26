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الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات

الأردن والسعودية
الأردن والسعودية
الخميس، 26-09-2024 08:51 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الداخلية مازن الفراية، خلال لقائه، اليوم الخميس، في الرياض مع نظيره السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خصوصًا في مجالات مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز الرقابة على الحدود.

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وأكد الوزيران على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والسعودية، التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الأمني، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين، ويسهم في مواجهة التهديدات الأمنية، حيث يشهد البلدان تنسيقًا مكثفًا لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة وضبط عمليات التهريب العابرة للحدود.


وعلى هامش جلسة المباحثات، وقع الجانبان على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وجاءت هذه الاتفاقية بهدف إقامة تعاون متبادل في مكافحة تهريب المخدرات والسلائف الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.
كما تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات حول الإجراءات الممكنة لمنع التهريب، وملاحقة منتجي المخدرات ومهربيها.
واتفق الطرفان على تسهيل عمليات التسليم المراقب بين البلدين، بهدف القبض على المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز جهود مكافحة المخدرات عبر الإنترنت وتتبع العملات الرقمية المشفرة المستخدمة في الاتجار غير المشروع.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين

 
gnews

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