الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات

وعلى هامش جلسة المباحثات، وقع الجانبان على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وجاءت هذه الاتفاقية بهدف إقامة تعاون متبادل في مكافحة تهريب المخدرات والسلائف الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.
كما تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات حول الإجراءات الممكنة لمنع التهريب، وملاحقة منتجي المخدرات ومهربيها.
واتفق الطرفان على تسهيل عمليات التسليم المراقب بين البلدين، بهدف القبض على المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز جهود مكافحة المخدرات عبر الإنترنت وتتبع العملات الرقمية المشفرة المستخدمة في الاتجار غير المشروع.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين
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