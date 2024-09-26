الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات

الوكيل الإخباري- بحث وزير الداخلية مازن الفراية، خلال لقائه، اليوم الخميس، في الرياض مع نظيره السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خصوصًا في مجالات مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز الرقابة على الحدود.

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وأكد الوزيران على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والسعودية، التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الأمني، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين، ويسهم في مواجهة التهديدات الأمنية، حيث يشهد البلدان تنسيقًا مكثفًا لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة وضبط عمليات التهريب العابرة للحدود.