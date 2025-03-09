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الأردن وتركيا يبحثان تطورات أوضاع سوريا واتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأردن وتركيا يبحثان تطورات أوضاع سوريا واتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأردن وتركيا يبحثان تطورات أوضاع سوريا واتفاق وقف إطلاق النار في غزة
 
الأحد، 09-03-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني، مباحثات موسّعة في عمّان، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن، قبيل اجتماع سوريا ودول الجوار الذي تستضيفه المملكة اليوم.

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وبحث المجتمعون في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.


وركّزت المباحثات على تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصًا جهود محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وإسناد الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري.


كما بحث الاجتماع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، والتحركات المستعدة إطلاق أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وأجرى الصفدي والحنيطي وحسني مباحثات منفصلة مع نظرائهم، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك، والتطورات في المنطقة.


وكان البلدان أجريا محادثات موسّعة في سياق الحوار الاستراتجي بينهما في أنقرة بتاريخ 6 كانون الثاني، 2025.

 
 
gnews

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