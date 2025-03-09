الأردن وتركيا يبحثان تطورات أوضاع سوريا واتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وبحث المجتمعون في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.
وركّزت المباحثات على تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصًا جهود محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وإسناد الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري.
كما بحث الاجتماع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، والتحركات المستعدة إطلاق أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأجرى الصفدي والحنيطي وحسني مباحثات منفصلة مع نظرائهم، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك، والتطورات في المنطقة.
وكان البلدان أجريا محادثات موسّعة في سياق الحوار الاستراتجي بينهما في أنقرة بتاريخ 6 كانون الثاني، 2025.
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