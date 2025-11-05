"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور

الوكيل الإخباري- تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع (1100) شكوى تخص المستهلك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وتم معالجة وإغلاق 913 منها وبنسبة 83% فيما تم توجيه 27 مخالفة استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع الشكاوى والملاحظات كافة التي وردت من المواطنين واجراء التدقيق اللازمة لها ومعالجة معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع تلك الشكاوى وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنصوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية.