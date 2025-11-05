الأربعاء 2025-11-05 11:44 ص
 

"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة
 
الأربعاء، 05-11-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع (1100) شكوى تخص المستهلك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وتم معالجة وإغلاق 913 منها وبنسبة 83% فيما تم توجيه 27 مخالفة استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع الشكاوى والملاحظات كافة التي وردت من المواطنين واجراء التدقيق اللازمة لها ومعالجة معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع تلك الشكاوى وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنصوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية.


وأضاف أن الشكاوى جاءت متفاوتة من حيث طبيعتها وموضوعها وحجمها المادي ويتم التعامل معها بذات الإجراءات والجهد ذلك أن القانون يهدف إلى توفير الحماية للمستهلك أيا كانت السلع المشتراة بغض النظر عن قيمتها ما يسهم في المحافظة على حقوق المستهلكين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ك

منوعات خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر في مصر

مبنى مديرية الأمن العام.

أخبار محلية القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

أخبار محلية اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

الفلبين

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

أعلام تحمل شعار جامعة الدول العربية

أخبار محلية الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل

3256325

منوعات شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

5

منوعات "توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

غزة

فلسطين منظمات إغاثية: كارثة إنسانية تلوح في غزة مع اقتراب الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة