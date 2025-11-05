"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع الشكاوى والملاحظات كافة التي وردت من المواطنين واجراء التدقيق اللازمة لها ومعالجة معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع تلك الشكاوى وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنصوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية.
وأضاف أن الشكاوى جاءت متفاوتة من حيث طبيعتها وموضوعها وحجمها المادي ويتم التعامل معها بذات الإجراءات والجهد ذلك أن القانون يهدف إلى توفير الحماية للمستهلك أيا كانت السلع المشتراة بغض النظر عن قيمتها ما يسهم في المحافظة على حقوق المستهلكين.
-
أخبار متعلقة
-
القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !
-
اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة
-
الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل
-
تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية
-
الأردن يتقدم في مؤشر التنافسية الرقمية إلى المرتبة 44 عالميا
-
الامن : العثور على الفتاة المتغيبة منذ شهر بإربد ومباشرة اجراءات تسليمها - صورة
-
الجيش ينعى احمد الخرابشة
-
حادث سير على طريق المطار