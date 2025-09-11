الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا

10:39 ص

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، قافلة مساعدات أردنية غذائية إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية. اضافة اعلان





وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن القافلة الأردنية المكوّنة من ١٤ شاحنة، صاحبتها أيضًا قافلة مساعدات قطرية مكوّنة من ٢٧ شاحنة حَمَلت مواد غذائية وطبية، في إطار دعم أردني-قطري، وفي إطار جهد عربي مشترك للشقيقة سوريا ومدّ يد العون لها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي خلّفتها الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء.



وأضاف الشبلي أنه جرى التنسيق مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات عبر مركز (جابر/نصيب) الحدودي، تمهيدًا لنقل المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري وتوزيعها على مستحقّيها في محافظة السويداء، بما فيها السويداء المدينة ومناطق غرب السويداء، إضافة إلى مراكز إيواء النازحين في محافظتي درعا وريف دمشق.



ونوّه الشبلي إلى أن قافلتي المساعدات الأردنية القطرية تأتي استجابة طارئة للاحتياجات التي تشهدها مدينة السويداء وباقي أرجاء المحافظة، ومناطق إيواء من نزحوا جرّاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة قبل أشهر.



وثمّن الشبلي تعاون الحكومة السورية وحرصها على إدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة كافة، وجهودها المستهدفة تحسين الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق.