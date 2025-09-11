الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

وأكد الوزير أبو السعود أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية التي تُعد منطقتنا من أكثر المناطق تأثرًا بها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين البلدين.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات المياه والتغيرات المناخية، والإنجازات التي حققها قطاع المياه في الأردن .
-
أخبار متعلقة
-
ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل
-
الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
-
تنويه صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب باستخدام بالونات
-
وزير الصحة للمواطنين : هاتفونا على الخط الساخن
-
سياحة الأردنيين إلى تركيا تتراجع 15% في النصف الأول من العام الحالي
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية