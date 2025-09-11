الخميس 2025-09-11 11:53 ص
 

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

الخميس، 11-09-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل وزير المياه والري رائد أبو السعود، الخميس، القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيزها في مواجهة التحديات المائية وسبل تطويرها.

وأكد الوزير أبو السعود أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية التي تُعد منطقتنا من أكثر المناطق تأثرًا بها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين البلدين.


واستعرض الوزير الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات المياه والتغيرات المناخية، والإنجازات التي حققها قطاع المياه في الأردن .

 
 
