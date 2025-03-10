 
الإثنين 2025-03-10 09:42 م
 

الأردن يدين إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 10-03-2025 08:37 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن قطاع غزة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصًا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ ما يشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بتفجّر الأوضاع مجددًا في غزة.

‏ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة

فلسطين الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

العيسوي يعزي عشائر الفايز والمطيري والبقاعين والجزازي والرحاحلة

أخبار محلية العيسوي يعزي عشائر الفايز والمطيري والبقاعين والجزازي والرحاحلة

غزة

فلسطين المملكة المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

الاحتلال

فلسطين 3 مصابين برصاص الاحتلال في مدينة دورا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية الأغوار الشمالية تكرم الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: سحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين في موسكو

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة



 
 



 

الأكثر مشاهدة