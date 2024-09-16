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الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الإثنين، 16-09-2024 08:27 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف السياسي، وخاصة تلك التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.

وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والرئيس السابق ترامب وأسرته جراء هذه الحادثة المؤسفة.
 
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