الأربعاء 2025-04-02 08:22 م
 

الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة واستهداف عيادة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 02-04-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع؛ مما أسفر عن ارتقاء ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها للحملة المُمَنهجة التي تستهدف عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمَّد الذي استهدف مقرّ الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.


وأشار السفير القضاة إلى أن الوكالة تتعرض لمحاولة اغتيال سياسي يستهدف رمزية الوكالة التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ترامب يلتقي الشرع في السعودية

الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

أخبار محلية الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين

وزارة الثقافة

أخبار محلية اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة واستهداف عيادة

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها

عجلون

أخبار محلية عطلة العيد تحفز الحركة السياحية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة