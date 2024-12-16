الأردن يدين مخططات الاحتلال توسيع استيطانه في الجولان
الإثنين، 16-12-2024
05:13 م
https://www.alwakeelnews.com/story/713533
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الوكيل الإخباري-
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل ترسيخاً للاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدداً على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلاله، وعلى أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض تتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي.