الأردن يدين مخططات الاحتلال توسيع استيطانه في الجولان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل ترسيخاً للاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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