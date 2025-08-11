الإثنين 2025-08-11 02:25 م
 

الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 11-08-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عزم بلاده الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل؛ خطوة هامة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تثمين المملكة لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي، الذي يُعد استجابة للجهود الدولية الرامية لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ننن

المرأة والجمال أظافر «البولكا دوت».. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام

غ

المرأة والجمال حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟

منتا

المرأة والجمال عطركِ يُبرز شخصيتكِ.. كيف تختارين عطراً يُعبر عنكِ؟

gj

أخبار الشركات الابتكارات التي تقف وراء أنحف وأرقى هواتف سامسونج القابلة للطي

غفل

المرأة والجمال كيفية استخدام زيوت الوجه في الصيف.. للحصول على بشرة متألقة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أخبار محلية الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم

عه

فيديو منوع نشر صاحب المقطع قائلا: عندما تنظف لساعات ثم تتذكر بأن لديك أطفال



 
 





الأكثر مشاهدة