الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تثمين المملكة لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي، الذي يُعد استجابة للجهود الدولية الرامية لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية في عمان وضبط 9 أشخاص
-
مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
-
بلدية جرش تنفذ أعمال صيانة في حديقة زين
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية