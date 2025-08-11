الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عزم بلاده الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل؛ خطوة هامة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

