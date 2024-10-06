الأردن يرحب بدعوة الرئيس الفرنسي وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، تستخدم في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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