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الأردن يرحب بدعوة الرئيس الفرنسي وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الأحد، 06-10-2024 12:11 ص

الوكيل الإخباري-    رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، تستخدم في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن دعوة الرئيس الفرنسي هي خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.

 
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