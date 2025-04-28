الأردن يشارك بمنتدى "اليونسكو" الثالث للمتاحف

الوكيل الإخباري- شارك مدير عام متحف الأردن ورئيس جمعية المتاحف الأردنية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف في الأردن، إيهاب عمارين، بالمنتدى العالمي للمتاحف الذي نظمته اليونسكو في الصين.

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وبحسب بيان للمتحف، اليوم الاثنين، ناقش المنتدى الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 26 نيسان قضايا متنوعة تتعلق بقطاع المتاحف، تمحورت حول دور المتاحف كمنصات تعليمية مدى الحياة، وأدوارها بما يتجاوز الحفاظ على التراث وتقديمه، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية.



وشارك عمارين، في عدة جلسات حوارية جمعت نخبة من مدراء وخبراء المتاحف والتراث العالميين، حيث قدم تجربة متحف الأردن كمنصة تعليمية ومجتمعية شاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الطلبة والسياح، وتقدم لهم تجربة تعليمية ثقافية تسلط الضوء على مساهمات الأردن الحضارية عبر العصور.



واستعرض تجربة المتحف في إنتاج وتطبيق برامج إبداعية تدمج الطلبة في مسيرة الأردن الحضارية والإبداعية عبر العصور، ما يعزز الهوية الوطنية.



وتطرق عمارين، إلى كيفية استجابة متحف الأردن لاحتياجات المجتمع من خلال تقديم معارض ومحتوى علمي يرتبط بالتحديات التي واجهت الإنسان عبر التاريخ وكيف تغلب عليها الأردنيون بإبداع وإصرار، تاركين بصمات حضارية وعلمية وإبداعية بارزة في مجالات متنوعة مثل أنظمة الحصاد المائي، والهندسة المعمارية والإنشائية، وتخطيط المدن، والفنون، والصناعات الغذائية، والتقنيات الزراعية، واستخراج المعادن.



وقدم موجزا عن الوسائط والأدوات التي يوظفها متحف الأردن، وتشمل العرض المتحفي، والمحاضرات، ومشاريع الصيانة والترميم، والتبادل الثقافي، والتدريب وبناء القدرات الفنية، لافتا إلى نجاح المتحف بجهود ذاتية في توظيف التكنولوجيا الرقمية والحديثة في عمليات العرض والتفسير المتحفي.