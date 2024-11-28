الأردن يشارك بندوة إطلاق الشبكة الصينية العربية لأبحاث السياسات وبناء القدرات

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشبكة التي جاءت بعنوان "العمل سويا لتحديث قدرات الحوكمة"، أطلقت بالتنسيق مع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار"، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجالات التنمية وأبحاث السياسات وبناء قدرات الحوكمة.
وأشارت الهيئة إلى طرح مبادرة إنشاء شبكة التعاون من قبل الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة، إذ تشمل المؤسسات الأعضاء كلا من الجهات الحكومية المعنية بالإدارة ا
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