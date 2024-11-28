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الأردن يشارك بندوة إطلاق الشبكة الصينية العربية لأبحاث السياسات وبناء القدرات

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الخميس، 28-11-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري- شارك رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، والمدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبد الغني، بندوة إطلاق الشبكة الصينية العربية في مجال أبحاث السياسات وبناء القدرات، في العاصمة بكين، بمشاركة عدد من القيادات في القطاع العام من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والمنظمات الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشبكة التي جاءت بعنوان "العمل سويا لتحديث قدرات الحوكمة"، أطلقت بالتنسيق مع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار"، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجالات التنمية وأبحاث السياسات وبناء قدرات الحوكمة.

وأشارت الهيئة إلى طرح مبادرة إنشاء شبكة التعاون من قبل الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة، إذ تشمل المؤسسات الأعضاء كلا من الجهات الحكومية المعنية بالإدارة العامة ومؤسسات إدارة المواهب الحكومية وتدريبها والمدارس الإدارية الحكومية ومعاهد الإدارة العامة ومراكز الفكر والمؤسسات البحثية والكليات والجامعات في الصين والدول العربية، إضافة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.

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