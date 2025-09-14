الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن، الأحد والاثنين، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها قطر، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان



ودعت قطر إلى عقد قمة مشتركة طارئة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قيادات في حركة (حماس) الثلاثاء الماضي.