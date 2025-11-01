السبت 2025-11-01 07:42 م
 

اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري-    اختتمت اليوم السبت، الورشة الأخيرة ضمن سلسلة الورش التدريبية المتخصصة التي نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة، والتي استهدفت عددا من قضاة المجلس القضائي الأردني ومندوبين من إدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وهدفت الورش إلى تعزيز المعرفة القانونية والممارسات القضائية المتعلقة بالتعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تستهدف النساء والفتيات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات الحماية والاستجابة للضحايا ضمن الإطار القانوني والإجراءات الوطنية.

 
 
