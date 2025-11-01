اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، الورشة الأخيرة ضمن سلسلة الورش التدريبية المتخصصة التي نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة، والتي استهدفت عددا من قضاة المجلس القضائي الأردني ومندوبين من إدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

اضافة اعلان