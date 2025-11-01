بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين

ووفقًا للنظام المعدل، سيتم استيفاء بدل خدمات مرور عن كل مركبة تمر عبر بوابة التعرفة المروية للطريق في المنطقة الواقعة بين قصير عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية.
وقد حددت وزارة الأشغال بدل التعرفة بواقع (850) فلسًا للمركبة الصغيرة، و (2) ديناران و(500) فلسًا لسيارات الشحن والسيارات الأجنبية.
وبحسب القرار، تُعفى من دفع الرسوم المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، بالإضافة إلى أي مركبات أخرى يحددها الوزير.
-
