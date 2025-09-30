الأردن يطلق تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ الخامس لعام 2025

10:24 ص

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد، وبحضور معالي وزير الصحة الأكرم الدكتور إبراهيم البدور، أُطلق اليوم في مقر الجمعية الملكية للتوعية الصحية الإصدار الخامس من تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ في سياسات الصحة العامة في الأردن. اضافة اعلان





ويهدف التقرير إلى رفع الوعي حول حجم تدخلات صناعة التبغ في الأردن، وتزويد صنّاع القرار بأدوات عملية للحد من هذا التدخل، بما ينسجم مع الجهود الوطنية والدولية لحماية الصحة العامة.



وكشف التقرير، الذي يغطي نتائج عامي 2023–2024، عن تحسّن بسيط في أداء الأردن بمقدار نقطتين على المؤشر مقارنة بالإصدار السابق، ليصل إلى (80/100)، بفضل تبنّي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين 2024–2030.



ويُعد التقرير أداةً عالمية ترصد تدخلات صناعة التبغ في سياسات الصحة العامة، استنادًا إلى المادة (5.3) من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.



وخلال الفعالية، شددت سمو الأميرة دينا مرعد على أن التدخين يشكل خطرًا متصاعدًا على صحة الأطفال والشباب والنساء في الأردن، مؤكدة أن مواجهة هذا الوباء مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.



من جانبه، أشار معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إلى أن إصدار هذا التقرير عن الأعوام (2023–2024) جاء كخطوة أساسية، وتطبيقًا للهدف السادس من خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ للأعوام 2024–2030، والتي تم تطويرها تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، لبذل أقصى الجهود في مجال حماية المجتمع والصحة العامة من أضرار التدخين ومنتجات التبغ بكافة أشكالها وأنواعها، وإنفاذًا لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.



وأشادت الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي لمكافحة التبغ، السيدة ليزلي راي فرات، بجهود الأردن في رصد ومتابعة تدخلات صناعة التبغ، معتبرة أن هذه الجهود تجعل من الأردن نموذجًا إقليميًا، مثمنةً التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني الأردنية.



واختتمت الدكتورة أمل عريفج، مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية، بالتأكيد على أن التقرير يمثل أداةً عملية لرصد تدخل صناعة التبغ في السياسات الوطنية، مشددةً على أهمية دور المجتمع المدني والشباب في حماية الحق في الصحة وبناء مستقبل أكثر وعيًا وخالٍ من التدخين.



كما شهدت الفعالية جلسة حوارية موسعة بمشاركة سمو الأميرة دينا مرعد، وخبراء من مركز الحسين للسرطان، والجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، وجمعية "لا للتدخين"، حيث ناقشوا نتائج التقرير والتوصيات المقترحة لتعزيز التدابير الوقائية والحد من التفاعل غير الضروري مع صناعة التبغ.



وجاء إعداد التقرير بالشراكة مع وزارة الصحة، والتحالف العالمي لمكافحة التبغ، وبجهود منظمات المجتمع المدني المتمثلة في: مركز الحسين للسرطان، جمعية "لا للتدخين"، الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت).