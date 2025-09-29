الأردن يطلق تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ الخامس

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد، أُطلق اليوم الاثنين، في مقر الجمعية الملكية للتوعية الصحية، الإصدار الخامس من تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ في سياسات الصحة العامة بالأردن.

اضافة اعلان



وشددت سموها مرعد خلال الفعالية على أن التدخين يشكل خطراً متصاعداً على صحة الأطفال والشباب والنساء في الأردن، مؤكدة أن مواجهة هذا الوباء مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.



من جانبه، أشار وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إلى أن إصدار هذا التقرير عن الأعوام 2023–2024 جاء كخطوة أساسية وتطبيقاً للهدف السادس من خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ للأعوام 2024–2030، والتي جرى تطويرها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لبذل أقصى الجهود في مجال حماية المجتمع والصحة العامة من أضرار التدخين ومنتجات التبغ بكافة أشكالها وأنواعها، وإنفاذاً لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.



وأشادت الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي لمكافحة التبغ، ليزلي راي فرات، بجهود الأردن في رصد ومتابعة تدخلات صناعة التبغ، معتبرة أن هذه الجهود تجعل من الأردن نموذجاً إقليمياً، مثمنة التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني الأردنية.



بدورها، بينت مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، أن التقرير يمثل أداة عملية لرصد تدخل صناعة التبغ في السياسات الوطنية، مشددة على أهمية دور المجتمع المدني والشباب في حماية الحق في الصحة وبناء مستقبل أكثر وعياً وخالٍ من التدخين.



ويهدف التقرير إلى رفع الوعي حول حجم تدخلات صناعة التبغ في الأردن، وتزويد صانعي القرار بأدوات عملية للحد من هذا التدخل، بما ينسجم مع الجهود الوطنية والدولية لحماية الصحة العامة.



وكشف التقرير، الذي يغطي نتائج عامي 2023–2024، عن تحسّن بسيط في أداء الأردن بمقدار نقطتين على المؤشر مقارنة بالإصدار السابق، ليصل إلى 80 بالمئة، بفضل تبنّي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين 2024–2030.



ويُعد التقرير أداة عالمية ترصد تدخلات صناعة التبغ في سياسات الصحة العامة، استناداً إلى المادة (5.3) من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.



وشهدت الفعالية جلسة حوارية موسعة بمشاركة سمو الأميرة دينا مرعد وخبراء من مركز الحسين للسرطان والجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين وجمعية "لا للتدخين"، استعرض المشاركون خلالها نتائج التقرير والتوصيات المقترحة لتعزيز التدابير الوقائية.