"الناتو": الحلف يواجه مخاطر حقيقية ودائمة ويعزز دعمه لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الحلف يواجه "مخاطر حقيقية ودائمة"في ظل استمرار الحرب الأوكرانية وتصاعد التوترات مع موسكو، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء ترفع مستوى يقظتها وقدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق.





ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن روته القول إن روسيا تواصل هجماتها ضد أوكرانيا، إلى جانب ما وصفه بـ"سلوك أكثر تهوراً" تجاه دول الحلف من خلال انتهاك المجال الجوي والهجمات السيبرانية.



وكشف روته أن ثلثي دول الحلف التزموا بالفعل بدعم أوكرانيا عبر برنامج مشتريات الأسلحة الأميركية المعروف بـ PURL، بقيمة التزامات تصل إلى 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن دولاً شريكة مثل النمسا ونيوزيلندا أبدت استعدادها للمساهمة أيضاً.



وشدد روته على أن أوكرانيا "بحاجة ماسة إلى التمويل، سواء عبر آلية القرض على أساس التعويضات أو أي آلية بديلة".



وحول المسار السياسي، أشاد روته بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دفع المفاوضات، قائلاً أنه الشخص الوحيد الذي تمكن من كسر الجمود، لكنه أكد أن تحقيق السلام لن يتم بخط مستقيم أو دفعة واحدة، بل عبر خطوات تدريجية" تتطلب مقترحات ونقاشات مستمرة، في ظل اجتماعات عقدت في جنيف وميامي وموسكو. وأضاف روته أنه يحرص على عدم الإدلاء بتصريحات قد تعرقل المفاوضات، لكنه شدد على أن التنسيق مع الولايات المتحدة مستمر، وأن الهدف المشترك هو تحقيق سلام يحفظ سيادة أوكرانيا.



