اللواء المعايطة يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

الوكيل الإخباري- شارك مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، في أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب التاسع والأربعين، الذي عُقد اليوم في العاصمة التونسية، بمشاركة قادة ومديري ورؤساء الشرطة والأمن من مختلف الدول العربية، في إطار دعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتنسيق السياسات الأمنية العربية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المتسارعة.





وخلال جلسات المؤتمر، أكد اللواء المعايطة أهمية توحيد الجهود العربية في مكافحة الجريمة المستحدثة، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني وجرائم الاحتيال الإلكتروني وجرائم المخدرات، خصوصًا المخدرات التصنيعية وتهديداتها المتصاعدة، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في منظومات العمل الشرطي.



وشدد اللواء المعايطة على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات والخبرات وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية العربية، مستلهِمًا بذلك نهج القيادة الهاشمية القائمة على قيم التعاون والتضامن العربي، بما يسهم في حماية أمن المجتمعات وصون استقرارها، وأشار إلى أن تصاعد التحديات الأمنية يتطلب تنسيقًا أعمق وشراكات أكثر فاعلية، الأمر الذي يجعل من هذا المؤتمر منصة محورية لتطوير منظومة الأمن العربي المشترك.



وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد اللواء المعايطة سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من القيادات الأمنية العربية، استهلها بلقاء الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، حيث جرى بحث آفاق التعاون الأمني وسبل تطوير العمل الشرطي العربي الموحد، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية والمبادرات المستقبلية التي يشرف عليها المجلس لتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية في الدول الأعضاء.



كما التقى اللواء المعايطة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقي الفريق هادي رزيج خنشل، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، والمدير العام للأمن الوطني التونسي مراد سعيدان، ومدير عام قوات الشرطة السوداني الفريق أول أمير عبدالمنعم حسين، ومدير عام الشرطة والأمن الوطني في جزر القمر العميد ناصف كيسان، إلى جانب نائب المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ قانون اليوروبول (Jurgen Ebner)، لبحث أوجه التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والعمليات، وتعزيز التنسيق لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يعزز منظومة الأمن الإقليمي ويواكب المستجدات الأمنية.



وأكد اللواء المعايطة في ختام لقاءاته أن الأمن العربي يشكل منظومة واحدة متكاملة، وأن الأردن ماضٍ في دوره المحوري الداعم لتعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة، بما يسهم في الارتقاء بقدرات العمل الأمني العربي وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكفاءة عالية.



كما تسلم اللواء المعايطة عددًا من الجوائز التي حصدتها مديرية الأمن العام، شملت جائزة أفضل فيلم في محور أهمية التطوع في الوقاية من الجريمة للمملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة أفضل فيلم في محور الاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجائزة أفضل فيلم في محور إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة.

