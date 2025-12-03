الأربعاء 2025-12-03 09:32 م

قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان

قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان
قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان
الأربعاء، 03-12-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري- أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك خروقات وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان

وقالت الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجارك، إن الخروقات واستمرار وجود الجيش الإسرائيلي وأنشطته في منطقة الفصل هي انتهاك لسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها.

وأشار دوجاريك إلى أن سكان جانب برافو، وهو الجانب الشرقي من الجولان، يواصلون احتجاجهم أمام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) على وجود الجيش الإسرائيلي وأفعاله هناك، لافتا إلى أن القوة الأممية مستمرة في الانخراط مع الجيش الإسرائيلي لمعالجة هذه المخاوف وتجري القوة اتصالات منتظمة مع القادة المحليين في المنطقة.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك إنهاء جميع أشكال الوجود غير المصرح به في منطقتي الفصل والحد من الأسلحة مشددة على ضرورة ألا تكون هناك أي قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل سوى قوات القوة الأممية المسماة (أندوف).

وأكدت الأمم المتحدة التزامها بوحدة أراضي سوريا وسيادتها.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قضية الجولان والقوة الأممية فيها خلال الشهر الحالي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان

عربي ودولي قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان

اللواء المعايطة يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

أخبار محلية اللواء المعايطة يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

"الناتو": الحلف يواجه مخاطر حقيقية ودائمة ويعزز دعمه لأوكرانيا

عربي ودولي "الناتو": الحلف يواجه مخاطر حقيقية ودائمة ويعزز دعمه لأوكرانيا

الملكة رانيا العبدالله تشارك مجموعة من الأطفال احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تشارك مجموعة من الأطفال احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

ارشيفية

أخبار محلية التشكيلة الرسمية للنشامى للقاء الإمارات - أسماء

البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد

أخبار محلية البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد

لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات

خاص بالوكيل تادرس يرسل تحذيراً للإمارات: النشامى لا يُقهرون حتى بدون التعمري والعرب

ا

أخبار محلية وزير السياحة: الاستثمار السياحي في العقبة والبحر الميت وعمّان ويجب توجيهه نحو محافظات الشمال



 
 





الأكثر مشاهدة