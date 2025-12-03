قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان

وأشار دوجاريك إلى أن سكان جانب برافو، وهو الجانب الشرقي من الجولان، يواصلون احتجاجهم أمام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) على وجود الجيش الإسرائيلي وأفعاله هناك، لافتا إلى أن القوة الأممية مستمرة في الانخراط مع الجيش الإسرائيلي لمعالجة هذه المخاوف وتجري القوة اتصالات منتظمة مع القادة المحليين في المنطقة.
ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك إنهاء جميع أشكال الوجود غير المصرح به في منطقتي الفصل والحد من الأسلحة مشددة على ضرورة ألا تكون هناك أي قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل سوى قوات القوة الأممية المسماة (أندوف).
وأكدت الأمم المتحدة التزامها بوحدة أراضي سوريا وسيادتها.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قضية الجولان والقوة الأممية فيها خلال الشهر الحالي.
