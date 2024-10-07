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الأردن يعزي البوسنة والهرسك بضحايا الفيضانات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الإثنين، 07-10-2024 01:33 ص

الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك الصديقة بضحايا الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

 
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