الأردن يعزي البوسنة والهرسك بضحايا الفيضانات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين مساعي الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا
-
نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 تباشر أعمالها
-
الملك: يسعدني دوما الترحيب بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة
-
الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران
-
المومني يدعو الناطقين الإعلاميين للتحلي بروح المبادرة وإعلام الجمهور بما يهمه
-
أوقاف الكورة تكرم عددا من حفظة القرآن