الأردن يعزي البوسنة والهرسك بضحايا الفيضانات

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك الصديقة بضحايا الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.

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