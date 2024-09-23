الأردن يعزي اليابان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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