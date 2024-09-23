الأردن يعزي اليابان

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مقاطعة إيشيكاوا،وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.