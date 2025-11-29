السبت 2025-11-29 03:42 م

الأردن يعزي سريلانكا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
السبت، 29-11-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديقة بضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والمفقودين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب سريلانكا، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، والنجاة للمفقودين.
 
 


