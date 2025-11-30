النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

وقال الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، اليوم الأحد، إن المتقدمين للوظائف كانوا يعرفون دورهم على نظام المخزون وترتيبهم العام مما يمنح الفرصة للجميع دون أي تفصيل للوظائف لفئة معينة.
وأضاف أن الوظائف العليا تفصل على مقياس أشخاص محددين وهو ما يدعونا إلى التفكير بعودة التعيين على المخزون وليس نظام الاستقطاب.
وأشار الهميسات إلى وجود ممارسات غير عادلة في عملية فرز واختيار بعض القيادات الحكومية، تسببت في إلحاق الظلم بعدد من المتقدمين لشغل تلك الوظائف، مما يتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
