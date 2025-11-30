الأحد 2025-11-30 11:49 ص

النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

ت
أرشيفية
الأحد، 30-11-2025 11:37 ص
الوكيل الإخباري- طالب النائب أحمد الهميسات بعودة التعيين في القطاع العام إلى مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحقيق مزيد من النزاهة والشفافية في عملية التعيين.اضافة اعلان


وقال الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، اليوم الأحد، إن المتقدمين للوظائف كانوا يعرفون دورهم على نظام المخزون وترتيبهم العام مما يمنح الفرصة للجميع دون أي تفصيل للوظائف لفئة معينة.

وأضاف أن الوظائف العليا تفصل على مقياس أشخاص محددين وهو ما يدعونا إلى التفكير بعودة التعيين على المخزون وليس نظام الاستقطاب.

وأشار الهميسات إلى وجود ممارسات غير عادلة في عملية فرز واختيار بعض القيادات الحكومية، تسببت في إلحاق الظلم بعدد من المتقدمين لشغل تلك الوظائف، مما يتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الإئتمان العسكري

أخبار محلية تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

ت

شؤون برلمانية النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

تو

أخبار محلية وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة الرام شمال القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها. ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال تمركزوا على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومن

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل الرام بالقدس

تع

منوعات سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة